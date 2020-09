Rolling Stone actualiza la lista de los mejores 500 discos de la historia

marvin gye.mp4

La última lista realizada por la revista Rolling Stone en 2012 contenía en su mayoría nombres de hombres, blancos, heterosexuales y en su mayoría rockeros. Pero ahora el listado que enumera los mejores 500 álbumes de la década, se actualizó a los tiempos que corren e incluye más géneros musicales y artistas que solían estar excluidos de la industria.

Abran paso a los latinos

Artistas hispanos de todo el mundo tienen un lugar cada vez más importante en la industria. Si bien no hay ningún nombre latino en los 50 primeros álbumes del ranking, en este nuevo listado se incluyen cantantes como Rosalía, Shakira y Bad Bunny, músicos que pisan muy fuerte y que crecieron mucho en los últimos años.

Las mujeres más presentes que nunca

Joni Mitchell, Aretha Franklin, Carole King, Patti Smith y Amy Winehouse son algunas de las mujeres incluidas en los primeros cincuenta nombres de la lista. Unas nuevas y otras históricas, pero todas tienen en común que recién este año recibieron el reconocimiento que merecen y sus discos fueron incluidos en uno de los rankings más importantes del mundo.

El nuevo rock

Alcanza con ver los resultados de las premiaciones más importantes de la música para darse cuenta que ninguno de los artistas con más galardonados de las últimas dos décadas forman parte del rock.

La nueva lista de la revista Rolling Stones da cuenta de esto e incorpora a artistas de hip-hop y R & B como Kendrick Lamar, Beyoncé y Lauryn Hill. Tambien hay discos importantes de pop como Sign O’ The Times de Prince y Thriller de Michael Jackson. Todos estos, además, son artistas afrodescendientes que son iconos de la música y que no habían sido considerados en el anterior listado.

Rolling Stone - Top 50 de Mejores discos de la historia (2020):

01. Marvin Gaye – What’s Going On

02. The Beach Boys – Pet Sounds

03. Joni Mitchell – Blue

04. Stevie Wonder – Songs in the Key of Life

05. The Beatles – Abbey Road

06. Nirvana – Nevermind

07. Fleetwood Mac – Rumours

08. Prince and the Revolution – Purple Rain

09. Bob Dylan – Blood on the Tracks

10. Lauryn Hill – The Miseducation of Lauryn Hill

11. The Beatles – Revolver

12. Michael Jackson – Thriller

13. Aretha Franklin – I Never Loved a Man the Way I Love You

14. The Rolling Stones – Exile on Main Street

15. Public Enemy – It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back

16. The Clash – London Calling

17. Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy

18. Bob Dylan – Highway 61 Revisited

19. Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly

20. Radiohead – Kid A

21. Bruce Springsteen – Born to Run

22. The Notorious B.I.G. – Ready to Die

23. The Velvet Underground & Nico – The Velvet Underground

24. The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

25. Carole King – Tapestry

26. Patti Smith – Horses

27. Wu-Tang Clan – Enter the Wu-Tang (36 Chambers)

28. D’Angelo – Voodoo

29. The Beatles – The White Album

30. The Jimi Hendrix Experience – Are You Experienced?

31. Miles Davis – Kind of Blue

32. Beyoncé – Lemonade

33. Amy Winehouse – Back to Black

34. Stevie Wonder – Innervisions

35. The Beatles – Rubber Soul

36. Michael Jackson – Off the Wall

37. Dr. Dre – The Chronic

38. Bob Dylan – Blonde on Blonde

39. Talking Heads – Remain in Light

40. David Bowie – The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders From Mars

41. The Rolling Stones – Let It Bleed

42. Radiohead – OK Computer

43. A Tribe Called Quest – The Low End Theory

44. Nas – Illmatic

45. Prince – Sign O’ the Times

46. Paul Simon – Graceland

47. Ramones – Ramones

48. Bob Marley and the Wailers – Legend

49. OutKast – Aquemini

50. Jay-Z – The Blueprint