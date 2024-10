Romance blanqueado: Lauty Gram compartió una foto con la China Suárez

Anteriormente, Lauty hizo referencia a la pareja: “No tengo la necesidad de hacer una foto con ella o subir un video con ella. Todavía no se puede blanquear. Estamos ahí, no es el momento capaz”.

GZpo-PnXEAQ1xWs.jfif

En ese momento el artista había asegurado que el silencio no era por los hijos de “La China”: “No tienen nada que ver los nenes, cuando llegue el momento ya lo blanquearemos. Conocí a los hijos y son un amor de persona”. Sin embargo, no hubo una explicación concreta.

Hasta que casi un mes después, Gram compartió una foto donde se puede ver a la feliz pareja mientras descansan al aire libre. El posteo lleva como cortina musical, su canción “Qué onda bebé” y etiquetó a Eugenia junto a dos corazones rojos.

GZpdIB7XYAc1IaI.jfif

La China Suárez actuará en “En el barro”, el Spin Off de “El marginal”

La actriz reveló que será parte del Spin Off de “El marginal” dirigido por Sebastián Ortega. Su rol en “En el barro” sería el de una “prostituta vip”.

La historia se desarrolla dentro de una cárcel de mujeres y, en el interior del penal, el personaje que interpretará “La China” mantendría una historia de amor con un guardia cárcel. La noticia fue expuesta por una foto que la intérprete compartió en sus redes sociales. La imagen mostraba un cartel con su nombre en la puerta del camarín.

Luego, su compañera de rodaje, Erika de Sautu Riesta, mostró cómo es el vestuario de Suárez por dentro. En la habitación no podían faltar los objetos de Hello Kitty, la gaseosa de la que es fanática la intérprete y hasta ropa interior colgada de la ventana.