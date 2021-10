Romina Malaspina lanza su carrera como DJ

241124257_810707896288411_4173704909524601136_njpg.jpg

"Este 2021 fue un año de crecimiento a full y los que me conocen bien saben que no me puedo quedar quieta nunca! Siempre voy por más desafíos y rompiendo barreras", escribió Malaspina en su cuenta oficial de Instagram donde hasta el día de la fecha cuenta con más de 2.7 millones de seguidores.

Luego contó que "este Sábado 9 de octubre es mi lanzamiento oficial como DJ en @amnesiaibiza junto a @decentralgames". Y a raíz de esa novedad, sortea una consola en la red social.

Además, Romina Malaspina se tomó unos días de vacaciones y como no podía ser de otra manera compartió fotos desde el segundo que llegó.

Romina Malaspina posó en bikini a la luz de la luna