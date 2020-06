Romina Malaspina subasta su top transparente para la lucha contra el coronavirus

Y consultada sobre la polémica que la rodeó por su vestimenta, Romina habló acerca de su papel en el noticiero de Canal 26.

“La verdad es que en el canal me tratan como a una hija, estoy aprendiendo un montón, mis compañeros son excelentes, y no, no me bajan ninguna línea de qué me tengo que poner y qué no, porque en su momento vi programas que decían que eran cosificadores y nada que ver”, aseguró.

Pero Malaspina reconoció que estal vez la iluminación del estudio pudo haberle jugado en contra con sus transparencias: “No soy ninguna víctima, mi vestuarista es la que me armó el look y es verdad que cuando yo le mando la foto en el espejo, se veía divino y no se transparentaba nada. Pero me pasó que me jugó un poco en contra el tema de la iluminación, que no lo pensé”.

Para que se dejen de hablar de ella por ese look atrevido, Romina hizo una propuesta que dejó a todos con la boca abierta: “Una propuesta con el tema del top, vamos a subastarlo, y lo donamos para el Covid”, dijo.