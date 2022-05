El trapero oriundo de Santiago del Estero protagoniza uno de los romances del momento con Eugenia La China Suárez, y sorprendió al contar de manera detallada cómo se conocieron. La reacción de la actriz no tardó en llegar a través de las redes sociales.

El cantante le puso fin a todas las especulaciones y oficializó la relación: “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”.

Después le puso nombre propio al motivo de su felicidad: “La China me dice Thomy”. También se explayó en cómo conoció a la ex Casi ángeles: “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló, y luego aclaró que no hablaba del after party de los Martín Fierro 2022 donde los captaron a los besos, sino de una salida anterior donde coincidieron.

“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”, relató, sin dar fechas ni más precisiones. “Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso, estoy muy enamorado”.

Minutos después de sus declaraciones en el ciclo de Telefe que va por la sexta temporada, la China reaccionó en sus stories. La actriz publicó la primera foto junto a su pareja: una postal en blanco y negro donde se los ve abrazados y abrigados con camperas invernales. El trapero no solo vio su posteo, sino que además lo reposteó en su cuenta de Instagram.

China Rusher.jpg

Cabe destacar que cerca de las 22 del sábado, poco antes de que comenzara PH, ambos compartieron videos y fotos con una fogata de fondo, muy similar en ambas imágenes, por lo que en las redes surgió la versión de que posiblemente se reunieron para ver el ciclo junto, a sabiendas de que el músico iba a contar su historia de amor.