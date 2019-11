Sabrina Garciarena y Germán Paoloski serán padres de una nena

Claro que quien desborda de felicidad es el padre, el conductor de El Noticiero de la Gente en Telefé al mediodía y de Net por Fox Sports a la noche, Germán Paoloski. La pareja considera que la llegada de la nena es el regalo que corona los diez años de amor.

"¡Bebé en camino! Con mucha felicidad quiero contarles que estoy esperando una niña. Tener dos varones es una experiencia maravillosa, me llenan de amor todos mis días y ahora felices de completar la familia", confesó Garciarena, en su cuenta de Instagram.

"Con 4 meses de embarazo me siento genial. Les quiero contar que con 10 semanas de gestación, me realicé por primera vez el estudio de ADN FETAL en sangre. Es una extracción rápida de sangre, no invasiva que te permite saber la información genética de tu bebé. Todos en la familia están felices. Te amo @germanpaoloski".