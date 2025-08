Sabrina Rojas confesó la razón por la que nunca quiso trabajar con Nazarena Vélez

"Yo nunca laburé con Gerardo (Sofovich)... Me convocó siempre y siempre dije que no. Se enojó mal. Una sola vez arreglé y fui a un ensayo. estaba Nazarena, la Rucci (Celina Rucci). Era un momento en el que competían a ver quien era la más mala...", recordó Sabrina, en una nota en Angel Responde, por Bondi Live.

"Quien tenía el perro más chiquito, quien tenía el asistente más put... y quien se sentaba al lado de Gerardo. Fui a un ensayo y dije ´no, yo acá no puedo´. Naza te ninguneaba. ´La chiquita, la chiquita, me ninguneaba Naza... Y la miraba como diciendo ´la chiquita que´", amplió la conductora de Pasó en América, en el programa de streaming de Ángel De Brito.

"Pero, al mismo tiempo era, un no me voy a pelear con Naza porque no tengo ganas. Y era como energía que tenías que tener ganas de sostener. Entonces, fui a un ensayo, le dije que no a Gerardo y me dijo de todo. ´¿Qué te pasa nena?´, me decía... Yo dije, a partir de ahora, no laburo más. No sabés todo lo que me dijo. Yo lloraba y no sabía cómo explicarle", cerró Rojas, la anécdota, que se remontaba a una de las etapas más picantes del teatro de revista.

EL BALANCE DE SABRINA SOBRE SUS HISTORIAS DE AMOR

"Desde mis quince viví de novia. Soltando y agarrando parejas que, inevitablemente, modifican la vibra, el rumbo, quienes somos... Pensar solo en mí, sin que nadie altere mi energía, fue producto del modo en el que ahora me veo, me considero y hasta me proyecto para la posibilidad de otras compañías”, reflexionó Sabrina, sobre su camino amoroso.

"Porque finalmente me encontré. Me miro. Me gusto. Y estoy más consciente de todo, especialmente de mí. Nadie debe estar donde no quiere. Eso, siempre y a la larga, tiene un precio muy caro. Y esa es una línea clara que bajo a mis hijos: La vida no siempre es como uno quiere, pero eso no significa que debamos ser conformistas con ella", cerró Rojas, en una entrevista digital para Infobae.

Sabrina Rojas contando por qué nunca trabajó con Nazarena Vélez

