Pierre Gasly destrozó a Alpine tras la pésima carrera en Hungría: "Somos muy lentos"

"No podemos estar satisfechos con el resultado final de hoy, aunque nuestra ejecución fue bastante buena. En definitiva, somos muy lentos. Los dos últimos fines de semana habíamos sabido aprovechar al máximo las condiciones y conseguimos dos buenos resultados", empezó comentando Gasly.

"Hoy fue un día más convencional y realmente puso de manifiesto nuestros puntos débiles. Aun así, hubo muchas batallas divertidas y sentí que, en general, la carrera fue muy buena. Estoy aquí para competir, para no rendirme, y simplemente di lo mejor de mí en cada lucha rueda a rueda. Ahora, el equipo y yo nos quedamos en Budapest para una prueba antes del receso de verano”.

“Todos hemos estado trabajando muy duro y estoy seguro de que todos esperan con ilusión un par de semanas de descanso. Seguiremos esforzándonos, especialmente con la vista puesta en 2026, pero también aspiramos a volver en buena forma para lo que queda del año”, cerró el piloto de 29.

Pese a que largó 14°, el pilarense no tuvo mejor suerte que su compañero de equipo y terminó en el 18° lugar. Perdió cuatro posiciones tras una salida de pista en la curva dos durante la primera vuelta y luego se vio perjudicado en las dos detenciones en boxes: la primera parada fue de once segundos y la segunda de casi ocho. Fue contundente ante la prensa y calificó la carrera como "un desastre".

"No tuve nada de grip atrás, me fui afuera en la 2. Había ganado algún puesto y después perdí mucho. Una pena eso. Después paramos muy temprano. La primera parada fueron once segundos y, en la segunda, siete. Perdí mucho tiempo. Tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos porque paramos tan temprano. Habré perdido otros 15 o 20 segundos con los rezagados", explicó Gasly.

Mientras el francés nunca encontró el ritmo y sufrió una penalización de diez segundos por conducción temeraria, el argentino se vio perjudicado por las larguísimas paradas en boxes, además del auto, que está en el ojo de la tormenta después de volver a no estar a la altura de la competición.