Sabrina Rojas enamoró a sus seguidores con una microbikini colaless

Frente a un espejo de su casa, la rubia se lució con un modelo en color pardo, uno de los tonos que se desprende de la gama del marrón, que fue furor durante el invierno y este verano llega también a los trajes de baño. El diseño, en tanto, es de corpiño triangular con breteles finos y bombacha cavada, su infaltable de cabecera.

Con mate y termo en mano y el celular en la cara, no dudó en moverse con sensualidad para dejar ver todos los detalles de la bikini, incluyendo la terminación colaless. “Mates y al sol”, escribió sobre el clip, para compartir con sus seguidores su momento de relax favorito del día.

Sabrina Rojas mandó al frente a Luciano Castro: “Es un infiel serial"

Tras instalar indirectamente que el actor la sigue buscando, Sabrina Rojas volvió a apuntar contra la relación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, su ex pareja.

“Con la historia de mi vida y el desgaste que tuve, los 44 y la soltería me encontró impune. Yo sabía que lo iban a levantar porque no soy bolu…, pero como que fue un montón y me impresionó”, comenzó diciendo, consultada por Intrusos.

La conductora dijo sinceramente que “no le importa” si sus comentarios le molestan o incomodan a Siciliani: "Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas, desde hace un tiempo para acá y me hace bien. (lo que dijo ella, de que quiere que todos la quieran) es muy genial porque es, o mucho ego o un nivel de cinismo altísimo, que se lo admiro”.

Por último, apunto a su ex pareja: “ Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia. Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”, cerró.