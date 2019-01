Sabrina Rojas: "Luciano es malhumorado, pero jamás violento"

"Nosotros somos una pareja totalmente normal, no tenemos estrategias y dijimos: "¿Por qué tenemos que mentir nosotros si no le hicimos nada mal a nadie y no tenemos nada que ocultar?" Entonces decidimos contarlo y frenar la pelota", contó.

En cuanto al hackeo de su cuenta, la modelo defendió al actor y dijo: "Esa noche en la que apareció el posteo yo estaba dormida con mis hijos y me empezaron a llegar mensajes que me preguntaban si estaba bien. La verdad es que no entendía nada y llamamos a un amigo que se llama Luciano y él nos solucionó el hackeo. A mí en octubre del año pasado me hackearon Facebook y fueron mis amigas las que me avisaron. Y también fui una de las víctimas de Camus Hacker que me agarró en bombacha y corpiño tomando mates. No era la primera vez que me hackeaban", contó.

ADEMÁS:

Y en cuanto a la posibilidad de que Luciano sea violento como decía el mensaje, ella contó: "Jamás voy a hablar mal de Luciano, él se levanta todos los días a las seis de la mañana, hace ejercicios, no se droga. En qué cabeza puede caber eso. Luciano es un buen tipo, todo el que lo conoce sabe que es buen tipo", aseguró. "Luciano es muy malhumorado, lo sabemos todos, pero de ahí a ser violento es otra cosa. Es intenso, es rompe huevo, pero es la vida, de ahí a ser violento, no", agregó.

Sabrina confirmó que están separados desde octubre aunque la relación entre ellos es tan buena que hasta están juntos de vacaciones. "Estamos viviendo bajo el mismo techo, teníamos las vacaciones pagas y decidimos hacerlas juntos. Nos llevamos muy bien, no van a ver fotos juntos, pero sí con buena convivencia", contó. Y en cuanto a los motivos, aseguró que ya tenían una relación casi de hermanos: "Hay un desgaste en la vida, hubo un desgaste en la pareja, son casi diez años y dos hijos, eso provoca un desgaste y hubo un día en el que dijimos: “acá hay algo que no funciona y tenemos que separarnos”.

Y hablando de la relación con Luciano, aseguró: "Ya parecíamos hermanos. Un amigo nos dijo: "están empachados". Bueno ahora veremos si la separación cura el empacho o no. Tal vez es para siempre, tal vez no, eso no lo sabemos".