Sandra Mihanovich fue víctima de la inseguridad

“Hace una hora me robaron la billetera con los documentos y tarjetas. Caminando por Corrientes. De la mochila. ¿Si alguien los encuentra me los dejan en la boletería del Multitabaris? Corrientes 831. Gracias”, publicó la artista en su cuenta de Twitter.

Luego, Mihanovich minimizó la situación para no preocupar a sus familiares y expresó: “Nada importante. Abrieron mi mochila y me sacaron el portadocumentos y nunca me enteré”.

Su manager, María Sánchez, también habló sobre lo sucedido y agregó: “Sandra iba caminando por la Avenida Corrientes con su mochila. No se dio cuenta hasta que fue a buscar algo y ahí notó que estaba abierta, y faltaba su portadocumentos con toda su documentación. Ella se encuentra bien”.

Actualmente, Sandra Mihanovich está protagonizando la obra teatro Brujas. “Es mi primera vez como actriz en teatro, circunstancia que me genera una gran alegría. Sólo texto. Un gran desafío que sentí que no podía desaprovechar. Aprendo cada día y retomo ahora en este 2022, después de hacer 200 funciones en 2021, con muchas ganas”, reconoció.