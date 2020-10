“Es muy lindo que estés acá Sandra, porque mucha gente no se animó a cantar y vos, que no tenés ninguna necesidad, venís generosamente con los chicos”, apuntó Ángel de Brito, conductor del programa haciendo referencia a otros cantantes que se negaron a acompañar a otros artistas.

“Para mí es un placer, creo que Laura es una gran artista, un talento de mujer y está trabajando y me pidió una mano y acá estamos porque somos equipo”, explicó Mihanovich.

La intérprete deslumbró al jurado e hizo que su equipo se llevara un muy buen puntaje y muchos elogios tras cantar uno de sus temas “Soy lo que soy”.

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara quien -con su voto secreto- aseguró: “No es fácil cantar junto a Sandra. Laura, vos sos una atrevida, y me gusta que seas atrevida, pero se notó mucho la diferencia con Sandra”. “De todos modos, fue un lindo momento”, concluyó.

Le siguió Karina La Princesita quien puntuó a la pareja con un 8 y que le pidió a Sandra que le enseñe: “Te admiro mucho, Sandra. Y te aclaro que la nota no es por vos”, comenzó diciendo. Con respecto a Novoa: “Laura no me gustó, hasta la primera mitad, no me gustó”, remató La Princesita.

sandra mihanovich y laura novoa.jpg

Por su parte, Oscar Mediavilla, les puso un 8 y destacó: "Sandra, sabés lo que yo te admiro como persona y como cantante. Vos arrancaste el tren. Pato es un gran cantante; Laura, salvo algunas cuestiones de tempo, estuvo más cercana a lo que debería hacer. A mí, realmente me gustó".

Y finalizó la ronda de devoluciones, Moria Casán quien les puso un 10 y se refirió –al igual que Mediavilla- tanto a sus cualidades musicales como a su grandeza como persona: “Sandra es un honor que esté acá. No todo el mundo. Sos una donadora: de riñones, de manos. Me parece lo tuyo muy de gente elevada (haciendo referencia a la donación del riñón a la hija de su pareja)”. Hubo una cosa muy linda. Sentí que fue muy orgánico para Laura por primera vez. Tuvo otra actitud y Patricio se emocionó hasta las lágrimas. Estuvieron los tres muy bien”, concluyó la One.

Por su parte, el compañero de Novoa, Patricio Arellano, también impactó (como es de costumbre) con su carisma y su increíble voz, y se mostró muy emocionado de poder compartir esa noche con la mismísima Sandra Mihanovich.