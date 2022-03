Durante una de sus coberturas diarias sobre la disputa entre Ucrania y Rusia, Martin atacó a Cuneo luego de que un seguidor le dijera que eran parecidos y el corresponsal de LN+ lo criticó con todo.

"Cuando vaya a Buenos Aires, por ahí lo vamos a visitar. Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, creo, ¿no? Es un gordo bocón, no le da el cerebro a ese. Me envidia: a él le va mal y a mí me va bien", dice Martin en un video que se viralizó en Twitter.

La respuesta de Cúneo no se hizo esperar. En su programa, Uno Mas Uno Tres (Canal 22), lo acusó de "traidor a la patria" por haberse radicado en Reino Unido.

"Primero voy a mostrar quien sos. Gordo idiota, estúpido, cagón, maricón, tarado, estúpido, traidor r a la patria, inglés de mierda", arremetió Cúneo. "Se hace llamar "Vikingo". ¿Sabés qué? Chupame la pija boludo".

Luego, Cuneo mostró un fragmento de una transmisión en vivo que realizó Martin, en la que se lo escucha afirmar que "las ucranianas están buenas, de lo mejor que hay en Europa".

"¿En qué piensa esta basura inglesa, este kelper hijo de puta. ¡En el culo de la ucranianas!", reflexionó con dureza el periodista de Canal 26. "Para él, las ucranianas no son seres humanos que padecen la guerra, que sufren", agregó.

Santiago Cúneo vs Christian Martin: "Si sobrevivís, yo te invito a vernos en la Plaza Roja"

"Y te recuerdo bobo que cuanto más pesás, más rápido te caes. Él dice que le va bien. Yo te contesto, la diferencia entre vos y yo es que yo tengo patria. Y mi éxito es decir lo que se me cantan los huevos y no lo que me mandan a decir. Y yo tengo con qué bancarme, mi vida, mi canal y mi opinión", continuó, para, segundos después, invitarlo a pelear: "Si sobrevivís, yo te invito a vernos en la Plaza Roja, me garpo el pasaje y la hacemos bien internacional la final. ¿Querés? El ideal sería juntarnos en Kiev. Estaría bueno cruzarnos, gordito, avisame. Yo entro por Rusia, vos por Polonia".

Pero la cosa no se quedó en palabras lanzadas al aire.

Cúneo publicó en un hilo de Twitter distintos cortes suyos, que incluían una denuncia que había llegado a sus manos por parte de la hermana del "vikingo".

"No imaginaba que atrás del gorila con cerebro de maní se podía esconder algo tan grave".

El periodista de Canal 22 mostró un mensaje de Instagram que le llegó en nombre de una tal Lucila y lo leyó al aire: "Soy la hermana de Christian Martin. Quiero hablar sobre la mala persona que es y darte todo mi apoyo. Mi hermano fue preso en Londres por casi matarme. Estoy buscando dónde contar cómo es este hijo de puta. Hay tanto que la gente no sabe".

Finalmente, el periodista mostró el documento de identidad de la supuesta víctima, llamada María Lucila Martin Bula, junto con el certificado de trabajo como prueba de que se había desempeñado en la cadena Fox junto con su hermano. "Casi la mata de un golpe en el cuello, por lo cual estuvo detenido y tiene antecedentes penales en Londres", agregó.

¿Qué responderá Christian Martin?