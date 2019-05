Santiago Del Moro le contestó a Julián Weich: "Respondo con trabajo"

Antes que nada, el miércoles Del Moro quedó primero en el podio del rating (sin Marcelo Tinelli en el aire) con 14,3 puntos; le siguió la tira de El Trece Argentina, Tierra de Amor y Venganza con 14 y tercero se colocó el culebrón turco Mi Vida Eres Tú con 12,1 puntos.

Sin embargo, Santiago no se escudó detrás de los guarismos para defender el formato. El mismo, antes de arrancar el ciclo, señaló que le interesaban lan historian de vida de los participantes. Algo que Weich interpreta que es meterse con el "morbo" de la gente al llevar a un ciego, a una mujer que quiere ganar para llenar la heladera o a una científica para recaudar fondos que el Estado no le da para seguir con la investigación de cura del cáncer de mama.

"Mi única respuesta siempre es el trabajo, el programa está para que la gente participe, charle conmigo y se lleve plata. Hago un programa que me encanta. Todo este programa es un poco de luz y aire fresco en un momento muy difícil", señaló el conductor sin mencionar a Weich.

"No lo voy a tomar en serio porque no es así, no quiero hablar de eso, pongo mi energía en trabajar, en cosas positivas. No es que venda o no venda, son historias de la vida, son cosas que pasan todos los días, buscarle algo negativo habla de quien lo dice no de lo que es el programa en sí", remató Del Moro.

El miércoles Julián Weich debutó como conductor de Noticia y Media en el canal de cable La Nación + en la franja de las 18.30 y en declaraciones periodísticas defenestró a su par: "Todo tiene que ver con la búsqueda del rating, es la manera más rápida, más barata. No me pongas algo que da vergüenza ajena. Eligen participantes muy al borde y no hace falta. Parece muy digitado todo, tráeme una discapacitado, tráeme uno que tenga la heladera vacía, tráeme uno que no vea ni escuche y me parece que no hace falta", opinó.

Por ahora nadie se hizo eco de las críticas del lado de Julián Weich, pero del lado de Del Moro saltaron en su defensa sus compañeras de trabajo. En la radio FM 100, en El Club del Moro, Marcela Tauro calificó a Weich de "celoso". Y Costa, por su parte, dijo que el programa se solidariza y ayuda a quienes necesitan el dinero para sus vidas y proyectos personales.