Verónica Ojeda: "No hay pelea, la familia está tranquila"

Todo comenzó cuando Rufina Salazar, mamá de Verónica, sufrió una descompensación al visitar a su hija y Luis Ventura aseguró que la mujer debió ser internada tras protagonizar una fuerte discusión con Maradona. Luego, el periodista Lío Pecoraro lanzó otra grave información en Twitter: "Denunciarán a Diego Maradona por maltratos a su hijo Dieguito Fernando. Su suegra es la principal interesada".

Después de unos días de silencio, Verónica le mandó un audio a Tomás Dente y no solo desmintió el entredicho, sino que además habló de una excelente convivencia. "Primero, me río de todas estas cosas que se dicen. No paran de decir cosas que no son ciertas. Acá estoy con mi mamá y con Dieguito, estamos todos. Toda la familia está tranquila. No sé por qué inventan tantas cosas", aseguró Ojeda.

Con respecto al rumor que hablaba sobre un pico de presión por parte de su madre, Verónica no lo negó aunque no lo vinculó de ninguna manera con una pelea con el Diez. "Sí, le subió la presión el otro día a mi mamá, pero porque ella es hipertensa y le sube la presión siempre. Se tiene que cuidar pero nada más", aclaró.

Verónica habló de la relación actual con Maradona, con quien se rumorea que están reconciliados, pero también por otro lado se habla de una pelea casi a diario: "Con Diego estoy bien, tenemos una excelente relación. Con Diego fuimos a buscar a Dieguito a la escuela; hoy es el Día del Maestro acá así que Dieguito no tuvo escuela. Estamos en la pileta, tranquilos".

Verónica está en México con Diego desde hace más de un mes y en ese tiempo el hijo de ambos ya consiguió un Jardín y empezó a desarrollar una vida en Sinaloa. Más allá de algunos rumores, la realidad es que todas las imágenes que ellos muestran se los ve muy felices y disfrutando de la familia. Sobre el final, volvió a desmentir que existiera violencia y un problema familiar: "Me da bronca porque están hablando de Dieguito cosas que no son ciertas. Los adultos nos podemos defender pero Dieguito no".

Diego y Verónica siguen su convivencia en México con Dieguito Fernando y acompañdos por la madre de ella. El Diez ya terminó su participación en el fútbol mexicano pero según trascendió desde su entorno, quedará en Sinaloa por un tiempo largo. El fin de semana estaba invitado para ir al festival de Cannes donde se presentará por primera vez el documental sobre su vida, pero el Diez no estará en esa fiesta. Por lo pronto decidió operarse de su hombro y en los próximos días le confirmarían la fecha. Verónica, estará a su lado para acompañarlo en ese momento...