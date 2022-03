“Gerardo eligió atravesar esto sin hacerlo público, hace un año que está en una situación complicada. Estuve con él la semana pasada. Es una situación muy dolorosa", explicó. Y agregó: “Quiero respetar también la decisión que él tomó, pero también entiendo que la publicación de la noticia provocó una explosión de amor hacia él”.

O4ZLVSQWPNCUPAGGTMYXRSMQKQ.webp Gerardo Rozín junto a Pablo Javkin, intendente de Rosario y amigo del conductor

Asimismo, el miércoles 9 de marzo, tras que se difundiera la triste noticia sobre el estado de salud de Gerardo Rozín, Telefe envió un comunicado donde agradecieron la preocupación y explicaron que "el estado de salud de Gerardo es delicado". En el mismo, pidieron "respeto y cautela con la información" y aclararon que a medida que tengan novedades las harían saber.

En noviembre del año pasado, el conductor, había explicado que su ausencia del programa durante cuatro semanas se debía a un tema de salud. “Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”, contó.

Por el momento no se conocieron más detalles, pero sí se confirmó que se suspende el reestreno de la Peña de Morfi estaba pactado para este fin de semana con la conducción de Iván de Pineda.