Se conoció la razón por la que Facundo Ventura (el hijo de Luis) suspendió su casamiento

Facundo está en pareja con la hermosa Daniela Varela, una joven con quien tienen una relación hace tiempo y proyectaban una vida en común. La fecha elegida para la boda era la primavera de este año, cuando el buen clima acompañara, para disfrutar de un evento único pero algo pasó...

Ventura junior decidió, en principio, por el momento posponer la boda para el año que viene. Porque resulta que el integrante de Empezar el día, el programa de Yuyito González en Ciudad Magazine, no consiguió salón para hacer el festejo que sueñan con su pareja.

Facundo y Daniela tienen planeado casarse en Lanús, en donde viven, porque allí hay una iglesia en la que se casaron los padres y abuelos de la futura novia. Pero después venirse a la Ciudad Autónoma para celebrar la unión, junto a 100 invitados. "Me vengo volviendo loco porque no consigo salón y porque me piden 3.500.000 para la fiesta, una fortuna".

"La idea es seguir buscando un lindo lugar donde hacerlo para celebrar con toda nuestra gente pero ya el año que viene. Hay lugares que te piden que reserves con 1 año de anticipación", anticipó el hijo de Luis, a Diario Popular. "Y, después, claro, también, nos iremos de luna de miel a un lugar que nos gusta a los 2".

CÓMO FUE LA ROMÁNTICA PROPUESTA DE CASAMIENTO

En una noche de verano, mientras Facundo y Daniela disfrutaban de unas vacaciones en Uruguay, el periodista sorprendió a su pareja con un formal y tierno pedido de casamiento. “Amor qué decirte que no sepas! Sabes que te amo y me haces muy feliz. Gracias por poder ser yo misma desde el primer día que te conocí, sentirme la mujer más bella y afortunada del mundo por tenerte a mi lado”, le dijo, al ofrecerle un anillo de compromiso.

image-58.png.webp El pedido de casamiento de Facundo Ventura a Daniela Varela, a comienzos de año, en Uruguay.

“Te elijo hoy y siempre para recorrer este camino de la vida juntos, ayudándonos a levantarnos si lo necesitamos y a ser los 2 cada día mejores personas, disfrutando de compartir cada momento juntos. Amo tu sencillez, que seas tan familiero, que compartamos los mismos valores, que nos complementemos aun con nuestras diferencias, amo que tengamos miles de charlas profundas y no tan profundas, donde podemos hablar de todo, reírnos y llorar y lo más importante que disfrutamos la compañía del otro, no importa donde, pero siempre juntos en las buenas y en las malas”, expresó Ventura, a su amada.