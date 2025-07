La Voz Argentina: Luck Ra "indignado" con la Sole

Como cada vez falta menos para que termine la etapa de las audiciones a ciegas de "La Voz Argentina", los coaches/jurados no dudan en pelearse entre sí para lograr quedarse con las mejores voces que pasan por su escenario. Esta situación quedó expuesta cuando la tucumana Belén Sappia hizo su particular versión -en guitarra y voz- de “Sobreviviré” ("I will survive") el tema de música disco que en 1978 inmortalizó Gloria Gaynor.