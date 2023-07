Se conoció quién robo en LAM: "Fue un momento de necesidad"

Todo había surgido a raíz del momento en que Marcela Feudale, una de las panelistas de LAM, fue a pagar una compra, descubrió que le había vaciado la cuenta y le faltaba el efectivo que había dejado en su billetera, que estaba en uno de los camarines de América TV. Cuando alertó a sus compañeros, Estefi Berardi descubrió que habían revisado su cartera y dio de baja todas sus tarjeta.

Mónica Farro, que también había estado invitada en el piso de LAM, descubrió gastos con sus tarjetas realizados por otra persona. Pocos días después, Jorge Rial habló en Socios del Espectáculo y dejó entrever que las personas involucradas en el hecho estaban vinculadas al entorno de su hija.

Ayer, la ex niñera de Morena, Daiana Pedano, reconoció en El Run Run del Espectáculo que había participado del robo. "A mí me nombran como una de las autoras del robo", les dijo a Lio Pecoraro y Fernando Piaggio cuando le preguntaron si había robado en los camarines de LAM. "Si me tengo que hacer cargo, me voy a hacer cargo", dijo Pedano.

Mónica Farro, que estaba mirando el programa, le envió un mensaje Pecoraro diciendo que no podía creer “el descaro” de la chica y quiso saber quién le había pedido que robara. “A mí no me lo pidió nadie. Fue un momento de necesidad", aseguró la joven.

daiana-pedano-la-exninera-del-hijo-morena-rial-robo-los-camarines-lam.jpg

"A Mónica Farro y a las ‘Angelitas’ les pido disculpas”, continuó Daiana. “¿Vos fuiste a la farmacia a comprar con la tarjeta física?”, le preguntaron los conductores. “Fuimos”, remarcó la ex niñera de Morena Rial, dejando claro que no fue la única que participó del robo aunque, por ahora, no quiso decir quiénes fueron sus cómplices.