Se dio a conocer el tráiler de "Black Bird" con Ray Liotta

"Black Bird" fue creada por Dennis Lehane ("Mystic River") y está basada en el libro "In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption" de James Keene y Hillel Levin.

Embed

La trama de la serie girará en torno a Jimmy Keene (Egerton), un sujeto que es sentenciado a diez años en una prisión de mínima seguridad, pero que repentinamente recibe una tentadora oferta para cambiar su vida: cambiarse a una prisión de máxima seguridad, hacerse amigo del presunto asesino en serie, obtener una confesión de él y así reducir por completo su sentencia.

En "Black Bird", el desaparecido Liotta interpretó al padre de Keene, el policía Jim Keene.