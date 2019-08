¿Se reveló la identidad de la madre de los hijos de Ricky Martin?

Y ahora usuarios de las redes sociales han encontrado gran parecido entre los niños y la reconocida actriz y modelo venezolana Eglantina Zingg. Esta teoría surgió en 2017 luego de que el cantante compartiera un su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece abrazando a la guapa mujer. Inmediatamente después de que Ricky compartiera la imagen junto a su amiga, sus seguidores empezaron a cuestionar si ella es la madre de sus hijos, ya que los gemelos tienen gran parecido con ella.

Según se publicó el el portal Quien.com, en uno de los comentarios que escribieron en dicha foto, un fan resaltó que Matteo es igualito a Eglantina y hasta comparó dos fotografías. “Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella”, “casi que no me quedan dudas” y “la sangre no miente” fueron algunos de los muchos comentarios al post de Instagram.

En 2008, el cantante anunció que cumpliría el tan anhelado sueño de convertirse en padre mediante un vientre de alquiler e inseminación artificial, actualmente los mellizos Matteo y Valentino tienen 11 años y seguimos sin conocer detalles sobre su madre.Sobre la mamá de sus hijos, el cantante puertorriqueño dijo a la revista Vanity Fair España: "Vi la foto y me dije: ´¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?´", aseguró.

Además, Ricky Martin dejó claro que él no alquiló un vientre: "Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo", explicó. Incluso, Jwan Yosef, esposo de Ricky Martin, Eglantina Zingg y el cantante han asistido a diversas fiestas juntos.

En diciembre pasado, Ricky Martin y Jwan Yosef se convirtieron en padres de una niña, a quien llamaron Lucía. Y otra vez, cuando Ricky mostró la foto del rostro de la beba, las comparaciones con Eglantina arreciaron. ¿Será la mamá de la nena también?