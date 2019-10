"Prefiero no hablar de eso", respondió Adriana, cuando le consultaron si Ricardo tenia nueva pareja, pero luego agregó: "‘Estoy dolida porque no me enteré por quien me tenía que enterar, era una relación de larga data, y no era lo que habíamos arreglado".

Defraudada por su ex pareja, Adriana contó que él mantenía una relación con esta mujer desde fines del año pasado: "Estoy defraudada, porque yo a la chica la conozco, tiene dos hijos y trabajaba para nosotros".

Y enseguida contó la intimidad de esta nueva novia de Ricardo García: "La persona que está con él era de nuestra confianza, es una cocinera que ofreció cocinarme".