"Para ser honesto, no sé cuánto va a durar el programa. Escuché rumores de que va a seguir por un par de años más, también escuché rumores de que podría seguir aún más que eso", dijo Reedus.

Es que pese a que aún reúne a un buen volumen de fanáticos, y que a su spin-off "Fear the Walking Dead" se le sumará otro en 2020, la serie perdió rating en los últimos años y varias de sus figuras abandonaron o abandonarán el show, como Danai Gurira (Michonne) esta temporada.

ADEMÁS:

-¿Pensás en el final de la serie ahora que el cómic en el que está basado terminó?

-Cada año se escuchan rumores, pero esta temporada está buenísima. La anterior comenzamos a recibir elogios de la crítica nuevamente y creo esta que va estar mejor que nunca.

-La serie demostró muchas veces que ningún personaje tiene asegurada su continuidad ¿Cuál creés que podría ser un final adecuado para Daryl?

-Alguna vez bromeé con que si tuviera que tener un final, simplemente se iría y todos se quedarían preguntándose qué le pasó. Pero es un personaje del que me siento tan cercano que no quiero que se vaya nunca.

-¿Cómo tomaste la salida de Danai Gurira del elenco?

-Adoro a Danai, adoro a su personaje Michonne. Es una de esas personas con las que conecté al 100%, nos hicimos amigos de forma instantánea. Es una parte muy importante de la serie y cuando me enteré que se iría le dije "¡dale, no te vayas!". Pero hay otras cosas que quiere hacer y "The Walking Dead" es muy demandante para un actor. Estás entre ocho y nueve meses grabando y el resto del año en actividades promocionales de la serie, es prácticamente un trabajo de tiempo completo.