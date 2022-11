Selena Gomez expone su lucha por la salud mental en un documental

En el largometraje, que muestra momentos públicos y privados de la cantante de 30 años, la protagonista habla sobre su carrera, su salud mental y poco de su historial de relaciones sentimentales. Es un retrato íntimo y sincero en el que a Gomez comparte su vida diaria con el espectador, al mismo tiempo que deja ver sus miedos y frustraciones.

El director del documental es Alek Keshishian, el mismo cineasta que en el 2015 filmó el video musical Hands to Myself de Gomez, el proyecto cubre una amplia franja de terreno cronológico y temático. My Mind & Me inicia con la cantante ensayando y luego desmoronándose en 2016 durante su tour Revival, mismo que tuvo que cancelar a la mitad de la gira debido a una crisis de salud mental.

El documental además de mostrar lo más íntimo de Selena Gomez, también permite dar a conocer distintas situaciones que vivió a lo largo de su vida. Continuación, se mencionaran algunas de las mas destacables.

Selena y su relación con la familia

La actriz y cantante nunca tuvo problema en informar que sus padres no estaban juntos, sin embargo, ella mantenía una relación cercana con sus medios hermanos, producto de la relación que su papá tuvo con su actual esposa.

Lo cierto es que en el documental Selena habla de manera muy breve y escueta sobre Ricardo Joel Gomez, su padre. Ella explica que su mamá, Mandy Teefey, la tuvo cuando era una adolescente y que sus padres se separaron cuando ella tenía 5 años. Entre lágrimas, afirmó que su papá siempre le dejó en claro que la amaba y pensó que podía “hacer cualquier cosa”, pero ella admite que actualmente no son cercanos y que lo extraña “mucho”. “Él lo sabe”, concluye Gomez.

selena-gomez-my-mind-and-me-trailer-1665494479.jpg Selena culpó a su madre por el divorcio de sus padres.

Durante una entrevista con E! News en el 2011, Gomez confesó que la ruptura de sus papás fue un evento que le afectó mucho y que siempre culpó a su mamá: “Culpé mucho a mi madre (por el divorcio) porque quería tanto una familia, quería tener a mi mamá y mi papá juntos”. Esto, eventualmente sería una carga emocional que Selena cargaría por mucho tiempo, haciéndola sentir mal.

No quería realizar un tour en el 2016

Gomez se embarcó en su gira “Revival”, pero terminó cancelándola después de 55 presentaciones. En ese momento y como se muestra en el documental, la cantante dijo que la ansiedad y la depresión, exacerbadas por su lupus, eran el motivo por el que debía parar el tour. En My Mind and Me, explica que sus problemas de salud mental eran aún más complicados de lo que les dijo a los fanáticos en ese momento. Reveló que más tarde experimentó psicosis y fue diagnosticada con trastorno bipolar.

selena-gomez-cries_2657784_20221011131053.jpg Gomez experimentó psicosis y fue diagnosticada con trastorno bipolar.

Selena y su relación con su ex, Justin Bieber

A pesar de que nunca lo menciona explícitamente, Bieber se encuentra presente en una parte importante de la vida de Selena Gomez, por esta razón, también aparece en el documental.

La película utiliza imágenes de los paparazzi acosándola y preguntándole constantemente por su famoso ex para demostrar que él siempre está presente en su vida, lo quiera ella o no. “Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar”, dice en un momento. La joven nunca aborda la relación y lo que sucedió entre ellos más allá de eso.

Al comienzo de My Mind and Me, Gomez se derrumba durante los ensayos de la gira Revival y dice: “también apesta, porque es como toda la canción”. Al principio no está claro de qué está hablando, pero continúa: “(El director ejecutivo de Interscope, John Janick) me llamó esta mañana para hablar sobre la canción con Justin y me dijo que ‘¿Cuándo seré lo suficientemente buena sola? ¿Cuándo voy a ser buena solo por mí misma, sin necesidad de asociarme con nadie? ‘” Ella agrega más tarde: “no quiero nada más que no ser mi pasado”.

Gomez no dice cuál es la canción, pero parece que se refería a “Let Me Love You” de DJ Snake y en la cual originalmente ella participaría. La canción finalmente se lanzó en 2016 con Justin Bieber cantando dicho tema. La cantante previamente se había burlado de la pista en su historia de Snapchat con su voz en la canción, según MTV. Por su parte el productor musical también había publicado un clip largo que mostraba claramente a la artista de ascendencia mexicana cantando la melodía.