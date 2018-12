Apenas tomó estado público la denuncia mediática, el periodista dijo que conocía a la modelo en cuestión, se autodenunció y se puso a disposición de la justicia.

Las autoridades del canal, tras escuchar el descargo, decidieron separar a Ciccioli de las cámaras y las investigaciones especiales de Telenoche y de su rol de panelista en El Diario de Mariana, con Mariana Fabbiani.

La conductora, el martes 11 de diciembre, pasado el conmovedor video de Thelma Fardín, había explicado la situación de Ciccioli en el canal y, en especial, en su programa.

Si bien remarcó las distancias y diferencias entre la denuncia por violación de Darthés y acoso sexual cibernético por parte de Ciccioli esbozó una tibia defensa: “Lo que pasó ayer (martes) es importantísimo en términos de que todos estamos aprendiendo cómo movernos en esto.

Uno no sabe bien todavía cuáles son los límites, cómo dirigirnos en determinados temas. Acá tenemos el caso de Martín Ciccioli, quien mañana seguramente venga. Estos días no ha venido al programa porque considerábamos que con todas las denuncias que él estaba enfrentando, era mejor que no opinara de este tema”.

Hasta el día de hoy la denuncia mediática de Jaller contra Ciccioli pasó desapercibida en los medios y luego quedó tapada por la denuncia contra Darthés que sacudió al país.