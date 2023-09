Shakira lanzó "El Jefe", su nueva canción con estilo mexicano

El clip comenzó con la cantante montada en un imponente caballo de paso, luciendo un total look en color rojo con sombrero y botas a tono. Los acordes de la guitarra acompañan a la perfección el paso del equino, que después se conjuga con el baile regional que protagonizó en la siguiente escena.

En esa parte vemos a una Shakira más suelta, vistiendo una falda de flexos en color negro, con una camisa en el mismo tono y un sombrero característico al norte de México. En ese momento se escucha a uno de los vocalistas de Fuerza Regida, agrupación que decidió unirse a la colombiana en esta nueva entrega musical.

Embed

En los adelantos de la canción se puede ver como la cantante se camufla nuevamente con atuendos que evocan a los charros mexicanos en versión norteña. Además, con un imponente enterizo en color rojo, montando sobre un caballo de paso fino, Shakira dejó claro que “la jefa” es colombiana y nacida a las orillas del Magdalena.

Para esta canción la colombiana buscó el apoyo de la agrupación estadounidense de regional mexicano Fuerza Regida, con la que creo un match perfecto entre el pop y el género que se está tomando los listados de música más importantes.

Shakira, ahora contra los exsuegros

Una de esas frases de su más reciente hit, la cual ya causó bastante revuelo a través de las redes sociales, es una que le lanzó a Joan Piqué, padre del empresario catalán y su exsuegro.

“Dicen que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro, que no pisa sepultura”, se escucha en parte de la producción musical de la colombiana.

Por otro lado, Shakira hace mención a Lili Melgar en la canción. La misteriosa y desconocida mujer era una empleada doméstica de la estrella pop y su ex.

Según la prensa internacional, habría sido ella quien descubrió a Piqué siéndole infiel a la autora de “La loba” y por eso él decidió despedirla sin justa causa.

“Lili Melgar... Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización, otro pedo, como siempre, a la ve—”, indica el tema. La niñera aparece en el videoclip.

shakira-1-200157-1024x576.jpg

Letra completa de El jefe

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día niño de mierda

Otro día en la oficina

[Pre-Coro: Fuerza Regida] Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de puta, sí

[Coro: Shakira] Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario.

[Verso 2: Fuerza Regida & Shakira ] Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero sigue menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura

[Pre-Coro: Fuerza Regida & Shakira ] Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta ( Te tienen de recluta )

El muy hijo de puta (El muy hijo de puta)

[Coro: Shakira] Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

[Pre-Coro: Shakira] Tienes un jefe de Mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p—

[Coro: Fuerza Regida, Fuerza Regida ] Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Shakira 2.png

[Interludio: Shakira & Fuerza Regida ] Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve—

[Coro: Shakira & Fuerza Regida , Ambos ]Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario.