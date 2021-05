Sharon Stone espléndida a los 63 años

Con una breve secuencia de modelaje que se viralizó en las redes sociales donde se la ve desfilando, vestida de gala y con un look donde destaca su original pelo corto.

image.png Sharon Stone en la icónica escena de Bajos Instintos

Con un ajustado vestido, la actriz norteamericana desplegó toda su magia a sus 63 años. A su vez, lanzó un beso a cámara que encendió las redes alcanzando más de un millón de reproducciones en menos de un día.

En los últimos meses Sharon Stone publicó su autobiografía, "The Beauty of Living Twice", donde se abría sobre los estándares de belleza de Hollywood y la presión de en una industria en la que el aspecto exterior es más importante que cualquier otra cosa. Además, la actriz reveló que, cuando comenzó su carrera en el cine, su mánager le llegó a decir que nadie la iba a contratar por no ser "cogible".