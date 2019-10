Obviamente que ese ataque no cayó para nada bien y quien salió a bancar a Jimena y pegarle a Nicole fue Sol Pérez. La ex chica del clima siempre fue atacada por las fotos que sube a las redes mostrando su cola y siempre se defiende a la hora de hablar sobre su trabajo. "Yo estaba en Carlos Paz ese día. Me habían invitado a la fiesta de la primavera. La verdad que no pude ir porque me sentía mal y tenía que hacer un show después. La verdad que me pareció mal. Había un montón de otros artistas y no los presento así. Nunca dijo: "¿Quién le quiere ver el c... a Los Caligaris?. Me parece que uno puede mostrarse como quiera. Jimena no vende nada, se muestra como a ella le gusta. Es una equivocación decir que alguien se vende. Ella se muestra como quiere, como le gusta, como le hace feliz", apuntó Pérez. "Es una de las artistas más escuchadas en Spotify. Ella muestra lo que tiene ganas de mostrar. La tiene que presentar como una artista, como presento a todos los demás", lanzó en referencia a los que opinan que Barón se vende así en las redes sociales al mostrarse con poca ropa.

Y enseguida le salió con los tapones de punta a Nicole: "Lo de Nicole es una aberración. Si recorremos su Instagram ella también sube fotos en topless, sin bombacha, que está muy bien pero entonces entendemos que ella también se está vendiendo (.). Habría que preguntarle qué vende ella en las redes cuando se saca fotos en bolas. ‘¿Que vendés Nicole Neumann?’ (.) ‘¿Qué precio te pusiste?’", la increpó. Y siguió: "El error es pensar que se está vendiendo. Nadie se vende en redes sociales, yo no me vendo. La poco inteligente es Nicole, no Jimena Barón".

Mientras tanto del otro lado de alguna manera Jimena también salió a responderle a Nicole. Subió varias fotos mostrando su cola y escribió: "Con uno de estos elementos mantengo mi familia y sustento un proyecto propio en el que trabaja mucha gente. Pista: está torcido. Si mi fuente de ingresos fuera mi culo sería millonaria y por ahora no lo soy", dijo mientras en la foto al lado de su cola se veía un cuadro del disco de oro por la Cobra dejando en claro que ella canta.

