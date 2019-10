En materia de salud, la diva recibió dos golpes fuertes. El primero fue su internación producto de una brida intestinal. Y estaba saliendo de eso cuando un mes atrás murió su hermano, José Martínez Suárez: "Me cuesta recuperarme", dijo al aire. También este año se la notó muy cansada de escuchar críticas hacia ella en numerosos programas cuestionando sus frases filosas y polémicas, como que "nunca invitaría a Alberto Fernández (candidato a presidente por la oposición)" o que "Macri fracasó".

En un móvil que brindó a Pamela a la Tarde (América) a la salida de una cena solidaria, La Chiqui toreó al cronista: "¿De dónde sale eso que no voy a volver a la televisión? ¿Porqué me preguntás si es el último año?". El cronista quiso salir del paso y dio un paso en falso cuando intentó llevar a Mirtha por el lado político: "No quiero hablar del tema porque siempre me tergiversan lo que digo".

Este año la conductora tuvo roces con el presidente Macri por sus severas críticas a la situación económica. La última vez lo tildó de "fracasado" y al otro día por el gran ruido mediático que se generó, pidió disculpas públicas.

Este año, tras su internación, apenas arrancó con el ciclo, la diva cambió el horario de los sábados para tener más tiempo de recuperación para los Almuerzos del domingo. La Noche de Mirtha ahora va de 20,30 a 22,30 cuando antes se emitía de 22 a medianoche. Y desde entonces mejoró el rating, porque en ese horario no compite con el plato fuerte de Telefé, Andy Kusnetzoff con Podemos Hablar, a las 22.

Los problemas de salud en la familia aún no cesan. Desde hace más 15 días se encuentra internado en situación muy delicada el ex esposo de su hija Marcela Tinayre, el empresario Marcos Gastaldi.