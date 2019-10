Como parte de su gira mundial "Where do we go? World Tour", la artista pop se presentará el 2 de junio en el DIRECTV Arena. Te contamos todo sobre el show

Billie Eilish, se ha convertido en una de las artistas pop más importantes de los últimos años a nivel global. Luego de realizar shows en Estados Unidos y Europa con entradas totalmente agotadas, la cantante llegará por primera vez a la Argentina el 2 de junio de 2020 para presentarse en el DIRECTV Arena como parte de su gira mundial “WHERE DO WE GO? WORLD TOUR”.