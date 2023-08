Silvina Escudero fulminó a Graciela Alfano: "Conmigo fue malísima y muy cruel"

"Graciela Alfano ha sido muy cruel, muy hija de puta. Yo era una pendeja y ella ya era grande. Me sentí muy maltratada, lo recuerdo y digo 'qué injusto'. Pero yo trabajaría con cualquier persona, hasta con ella que ha sido malísima conmigo", opinó la bailarina.

La actriz no se quedó callada. "Si yo fui malísima, pobrecita, esperá que me seco la lágrima", ironizó. "Si yo fui malísima, ¿por casa cómo andamos? No era una nena, tenía 28 pirulos. En los paneles generamos un conflicto para que la gente hable, los que entran al Bailando conocen eso. El show termina y terminó hace 15 años, Silvinita".

Además, Alfano recordó cómo se comportó en la pista del Bailando cuando apareció como la nueva novia de Matías Alé, luego de que ella terminara su vínculo de diez años: "Ponete en mi lugar, un poco de sororidad. La señora pone su mano llena de barro en el calzoncillo del señor y me la tuve que bancar. Si te querés victimizar en el momento para que la gente tenga un show, buenísimo, pero pasaron 15 años y es vintage que hable de mi edad".

Qué pasa con Cinthia Fernández

Graciela Alfano también discutió con Cinthia Fernández cuando estuvo en el jurado de Bailando por un Sueño y años más tarde se enfrentaron cuando compartieron el panel de LAM. Ahora, la actriz se quedó afuera del programa de Doman porque no tiene deseos de compartir el panel con Cinthia, ya que la considera "una maleducada" por haber afirmado que "la mantienen machos".

"Es bruta, es burra y es una maleducada y con maleducadas no quiero compartir", finalizó.

Graciela Alfano “Perdí el miedo a morirme”

Graciela Alfano habló por primera vez de su estado de salud. Tras estar varios meses alejada de los medios, la vedette brindó una entrevista telefónica hace unos meses en LAM, el ciclo de Ángel de Brito, en medio de su recuperación donde contó que tuvo que ser operada de dos tumores y perdió uno de sus riñones.

“Esto te mueve toda la estantería, pero al mismo tiempo le perdés el miedo a morir, sabés que te va a pasar, tu cuerpo sintió que esto en algún momento va a pasar”, expresó Graciela.

La actriz contó que debió atravesar dos operaciones muy importantes de riñón, en la cual perdió uno, y de tiroides. También reveló que ambas cirugías salieron bien y que a partir de ahora solo debe seguir con las indicaciones marcadas por los médicos en la alimentación y con la toma de medicamentos para continuar con su recuperación.

“Fueron dos operaciones programadas, mucha anestesia en poco tiempo. Pero todo se resolvió con gran éxito. Hablé mucho con mis hijos porque había decisiones que tomar: no sobre cómo ellos iban a apoyarme a mí sino yo a ellos. Porque nunca puedo dejar de ser madre”, declaró.

“Pasé momentos gravísimos. Estuve remando como una bestia. No podía hablar con nadie”, se sinceró Graciela. “Cuando me lo dijeron fue una bomba en la cabeza, un martillazo. Es una de esas cosas que uno piensa que les pasan a otros. ‘¿Estará bien este estudio?’, me preguntaba”, reveló.

Por su parte, también señaló que este duro momento le hizo perder el miedo a la muerte. “Cuando uno le pierde el miedo a morirse, porque lo naturalizas que va a pasar, yo salí en un estado de equilibrio, de un estado de alegría, de estar contenta con la vida con lo que me toque se que voy a estar bien siempre”, aseguró.