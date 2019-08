Todo comenzó cuando el conductor convocó al “punto de encuentro” a aquellos que han consumido drogas en algún momento de su vida, y ella no dudó confesó que en una oscura época tomó cocaína, y agregó: “Lo peor que te puede pasar es ponerte de novia con alguien que también consume".

En sintonía con las sorprendentes revelaciones autobiográficas que viene realizando en Incorrectas, la rosarina abrió completamente su corazón ante Andy. “Creo que nunca lo conté a esto. Entré en un proceso de sanación hace dos años, en el cual siento que dejé un montón de cosas que intoxicaban mi cuerpo. Llamalo alcohol, drogas. Fui consumidora de drogas socialmente durante muchos años, donde buscaba no sentir y tapar un montón de cosas que un día decidí no tapar más nada y salir a darle luz a todo eso”, dijo.

“(Tomé) cocaína pero, también probé otras pero esa es la más complicada. No tengo una personalidad adictiva entonces nunca toqué fondo. Pero sí me costaba porque quería dejar, pero en el ámbito social me costaba decir que no. Entonces tuve que hacer una limpieza muy grande con mi entorno”, agregó la modelo.

“Una relación tóxica también te puede hacer mal...”, le tiró Andy como para animarla a hablar.

“Ni hablar si te ponés de novia con alguien que también consume. Eso es lo peor que te puede pasar porque la droga oscurece cualquier cosa, imaginate en una relación que te lleva a lugares feos y oscuros. Eso también me pasó y fue un antes y un después para mí, y decidí tener una vida sana”. explicó la “Chivi”.

Andy quiso saber si esta relación de la que hablaba Silvina era la que mantuvo hasta el año pasado con El Polaco, pero ella no accedió a acusarlo. “Quiero hablar de mí porque es algo muy personal y cada uno tiene que contar lo que quiere de su vida. Pero sí, para mí fue un re empujón. En un momento pensé que la vida iba a ser re aburrida y encontré un abanico de cosas, posibilidades y gente nueva que entra a tu vida que te da mucha felicidad. Dejé de buscar afuera, y busqué adentro”, concluyó.