Al llegar al país vecino se enteró que algunos de sus empleados renunciaron, otros tomaron licencias y uno tiene un problema con la Justicia. Es por esto que la diva de los teléfonos debió calzarse el delantal y hacer las tareas domésticas... hasta donde pudo.

ADEMÁS:

"Su cocinera fue operada de la columna y tiene meses de licencia. El casero, marido de la cocinera, renunció. A la mucama la corrieron y hay inconvenientes judiciales con uno de sus jardineros. Tiene una causa judicial muy grave", dijo un testigo a medios locales.

Hasta ahora, sin trabajadores la famosa y su hermano Patricio Giménez que la acompaña debieron ponerse el delantal y llevar la casa adelante.

Esta mañana, Patricio subió un video de Susana en la cocina donde intenta pelar una cebolla. Como no logra hacerlo, le dice a su hermano que mejor vaya a comprar comida porque "cocinar a mi no me gusta".