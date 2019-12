Sofía Bonelli cruzó duro a los hermanitos Caniggia

En un posteo lleno de improperios y vulgaridades, Sofía Bonelli dedicó unas fuertes palabras que tendrían como destinatarios a los hijos de su pareja.

"Alguna vez me dijiste ´en la vida hay gente de mierda, gente que critica, juzga... gente que se fija en lo que hace el otro y no en sus propias miserias. No dejes que te afecte... hay que seguir pateando culos´", señaló desde su cuenta de Instagram la modelo, quien hace pocos días tuvo un fuerte cruce con Macarena Herrera, la novia de Alexander.

En una familia donde cada integrante que se suma aporta más conflicto, los Caniggia parece que están cada vez más lejos de la reconciliación y la paz familiar. Y encima las mujeres de los hombres, tanto de Alex como de Claudio, no tienen ganas de calmarse.