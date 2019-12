Más allá de la mediatización de los hechos, la denuncia se encuentra radicada en la Comisaría Comunal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. Después de muchos años, ella tomó el valor de acudir a las autoridades y la causa será tratada en el Juzgado Criminal y Correccional N° 54.

Durante la entrevista, la mujer de 34 años, detalló que conoció al actor mientras trabajaba como actriz secundaria en distintas tiras y accedió a tener una charla durante una etapa en la que se encontraba en búsqueda laboral.

"Siempre me pedía fotos. Incuso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y se la deje pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar y fui a su departamento”, describió.

En su testimonio, Basile asegura que la situación se presentó normal: unas copas y charlas de trabajo, pero todo se desbordó después de besarse. “Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas. Quería que lo orine. Me tocaba para que lo orine encima”.

Además de intentar forzarla a complacerlo, Rago habría intentado registrar el momento contra la voluntad de la víctima. “Yo no quería y le corrí la cámara. Pero la dejó. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso. Empezó a gritarme diciéndome que era una nena que no le gustaba que la trataran como una puta”, relató.

"Cuando logró calmarse, se volvió a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida", aseguró. Sobre el final de su testimonio, Basile describió a Rago como un “violento y machista” que piensa en la mujer como un objeto. Y sentenció: “Juega con la necesidad de la gente y se burla”.

