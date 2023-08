Sofía Calzetti, la ex del Kun Agüero, habló por primera vez

Lo cierto es que Sofía se encuentra en la Argentina y fue arribada por Socios del Espectáculo cuando salía de una peluquería manejando un auto de alta gama. "Mañana es mi cumpleaños", dijo, muy sonriente ante los micrófonos del programa de El Trece.

De todos modos, cuando le preguntaron sobre su relación con el ex jugador, trató de eludir la respuesta: "Estoy llegando tarde a la cena con todas mis amigas. Estoy en modo tranquila con mis amigas de toda la vida. No vamos a bailar, solo salimos a comer".

"Estoy muy bien, no me gusta hablar. Me apoyo en mi familia y mis amigas", dijo Sofía, sin bajarse de su auto. Después aseguró que con el Kun siguen hablando y no descartó la posibilidad de una reconciliación.

"Está todo bien. Es lo máximo Sergio, muy simpático. Ustedes saben cómo es", aseguró la joven.

Sergio Agüero y Sofía Calzetti estuvieron juntos durante cuatro años, pero en junio empezaron a dar señales sobre un posible distanciamiento cuando el ex jugador borró sus fotos con la modelo. Además, se habían dejado de seguir en Instagram.

Embed

Luego le preguntaron al Kun en su canal de Twitch qué había pasado con Sofía y él respondió: “Bueno, y nada… como todos saben… Dije que estoy solo porque nos tomamos un tiempito. Pero estamos bien. Estoy por acá, viajando y tratando de pensar y me imagino que ella también, pero no hay nada raro, gente, ¿eh?”.

El Kun viajó a Europa y ella decidió dejar por unos días Miami para pasar su cumpleaños en Argentina con su familia y amigos.

El Kun Agüero tuvo un romance con Gianinna Maradona y de esa relación nació Benjamín, el único hijo de ambos. Luego tuvo un mediático romance con la cantante Karina La Princesita, que no terminó en buenos términos.

aguero.png El "Kun" y una nueva reacción viral

Coti Romero, la ex Gran Hermano, estaría saliendo con un periodista deportivo

Coti Romero lleva poco tiempo soltera tras separarse de Alexis “Conejo” Quiroga con quien compartió estadía en la casa de Gran Hermano.

Durante el último tiempo enfrentó distintos rumores de romance, aunque se encargó de desmentirlos.

En las últimas horas circuló la versión de que la correntina tendría un nuevo pretendiente. Según reveló Yanina Latorre en LAM, la ex hermanita estaría intercambiando mensajes con Gastón Edul, el periodista deportivo cercano al seleccionado argentino de fútbol.

“Están muertos de amor con vos, tenes un montón de pretendientes. Me enteré de uno, el periodista deportivo que te escribe”, delató la panelista que está reemplazando a Ángel De Brito durante sus vacaciones y Coti respondió: “Me escribió y me dijo que rechazó una nota porque no hay nada que hablar de eso”.

La correntina aseguró que mantienen comunicación ya que planean trabajar juntos en una entrevista de modo ping-pong. “No hay problema con decirlo”, inició Coti y añadió: “Estamos por trabajar juntos. Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, vemos después, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta”.

Tras la declaración de la mediática Yanina Latorre insistió: “Está muerto con Coti”. Finalmente, la periodista reveló a quién se refería. “El pretendiente con el que va a laburar Coti y que van a terminar en algo es el señor Gastón Edul”, finalizó.