La infartante conductora sabe que con su experiencia puede generar conciencia en quienes la siguen a diario sobre su sufrimiento por la obsesión por el cuerpo: "Yo quería ser una chica fitness y comía un yogurt, entrenaba todo el día y estaba muy flaca. Iba al colegio y me desmayaba. Casi me inyectan hierro por no comer".

Hoy Pérez reconoció que "fue un momento duro para mis padres y mis hermanos. Por todo eso que me tocó vivir. Mi papá se quedaba a mi lado hasta que terminaba el plato de comida y yo hacía arcadas por tener el estómago cerrado".

Para cerrar la reflexión, remató con un mensaje: "Por todo eso que me tocó vivir, trato de inculcar que cualquier cuerpo tiene que ser saludable y sano".