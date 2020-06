Sol Pérez contra Romina Malaspina: "Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción"

El miércoles último, Romina Malaspina se convirtió en el furor de las redes socales cuando condujo el noticiero luciendo un top con transparencias y sin corpiño.

El look fue tendencia y en Twitter un usuario la comparó con Sol Pérez, quien también trabaja en esa señal de noticias.

Pero a Sol esa comparación no le gustó nada y buscó diferenciarse de Romina.

“Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos”, respondió al usuario, con evidente furia, Sol Pérez.

"Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, disparó.

Ahora todos esperan la respuesta de Romina Malaspina a Sol Pérez.