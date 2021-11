Sol Pérez lució su figura en traje de baño

“Después de mi clase de tenis necesitaba esto que hicieron ustedes hoy?”, escribió Sol Pérez en Instagram en un posteo que realizó durante el pasado fin de semana.

La publicación tuvo cerca de 300 mil likes y cometarios por doquier, donde su fans no pararon de elogiar su torneada figura como se puede ver en las fotos.

Rodeada de verde y junto a su pileta, posó para las redes con un traje de baño de dos piezas. El corpiño de formato triangular, de color off white con bordes negros, es un modelo diminuto que enfatiza sus pechos.

Mientras que la bombacha al tono tiene dos jugadas aberturas en los costados del frente y finas tiras adornadas con un aro metálico.

Mientras que sespués de los rumores de embarazo que circularon en las últimos días, la actual panelista de Nosotros a la mañana, Sol Pérez aclaró que sólo tuvo un ataque al hígado.

De todos modos, sí confirmó que tiene fecha para casarse con su novio Guido Mazzoni.

sol perez.mp4 Sol Pérez, a full

“No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso", aclaró Sol Pérez.

Al tiempo que tiró la bomba del casamiento, al asegurar: "Él dijo que en el 2023 nos casábamos. Así que ya tiene que proponérmelo porque tengo que preparar el casamiento…”, reconoció Sol recordando la promesa de Guido tiempo atrás con relación a firmar la libreta.

“Este año prefiero descansar un poco. Disfrutar de un verano, también, que no pudimos por la pandemia. Donde uno pueda salir, disfrutar, en familia y con amigos. Y el año que viene veré. Uno nunca sabe en televisión, pero nos va muy bien en Nosotros así que seguimos ahí”, concluyó.