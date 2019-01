Por las preguntas desde el piso de Involucrados, la joven modelo indicó que durante la celebración de Año Nuevo: "Hubo una que yo había bloqueado de mi Instagram hace mucho tiempo. Uno de sus mejores amigos me mandó una foto con él y me puso ‘¿qué estás haciendo?’. Fue raro, polémico por lo menos”, dijo.

En ese momento detalló que es un jugador argentino que vive en el exterior. Los cuestionamientos desde el piso eran sobre los posibles nombres de futbolistas. Cuando le preguntaron por Lautaro Martínez y Lisandro Magallán negó rotundamente, pero fue muy cómplice cuando le dijeron el nombre de Lucas Alario.

En su momento el ex jugador de River, que decidió irse a Europa a mitad de la Copa Libertadores 2017 y que ahora alterna en Bayer Leverkusen –equipo de mitad de tabla-, había sido relacionado con la bailarina. Incluso, desde diversos círculos íntimos se los nombraba como novios.

Más allá de esta situación, Romina Seferian, amiga íntima de Alario, habló con POPULAR y desmintió completamente esta versión sobre los mensajes de Sol Pérez. Incluso, sostiene que el delantero "está cansado" de estar en medio de esta situación. "Me dijo que él no fue y que ella está ensañada con él porque en su momento no hizo lo que ella quería y que tiene bronca", contó.