Sol Pérez reveló que le falta un año para ser abogada

"En la universidad, ¿no volviste más a la presencialidad? ¿Fue todo virtual?", le preguntó la conductora Juana Viale. La exparticipante de MasterChef Celebrity, quien próximamente debutará en el panel del Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana (elTrece) contestó: "“Estoy cursando todo virtual”.

“Ahora tengo exámenes que te toman sí o sí en persona, orales que uno tiene que preparar. Son seis materias dentro de un solo parcial que vas a rendirlas de forma presencial. Tienen parte oral y parte escrita, porque te están preparando para la tesis que es lo que tenés que dar después”, agregó sobre su cursada.

Viale le preguntó cuánto le queda para recibirse. Y Pérez estipuló una fecha: "En julio del año que viene, cruzo los dedos. Todo puede pasar igual, estos últimos exámenes son los más difíciles, pero estoy re contenta. A mí me recopa".

"¿Dejarías lo que estás haciendo, construyendo?", ahondó Viale. A lo que Peréz aseguró: "No, no lo dejaría. Me gustaría cuando termine de estudiar esto, estudiar otra cosa. Me gusta mucho la filosofía, pero me di cuenta que me gusta para leer libros en mi casa y no para rendir. Tal vez con la comunicación".

Si bien estudió durante cinco años en la Universidad de Buenos Aires (UBA), el año pasado decidió cambiar y continuar con los estudios en la Universidad Siglo XXI. A través de sus redes sociales, suele mostrarse con los apuntes y los resaltadores a mano cada vez que llega la época de exámenes.

Sin lucha por el rating

Fue un programa especial de "La Noche de Mirtha" ya que no tuvo su competencia histórica, "PH, Podemos Hablar" y con horario adelantado por el partido de la Selección Argentina de fútbol contra Ecuador en los cuartos de final de la Copa América a las 22 horas.

Estuvieron invitados a la mesa la semifinalista de la segunda edición de MasterChef Celebrity, Sol Pérez y la conductora infantil Cecilia “Caramelito” Carrizo. Además del emprendedor y especialista en tecnología Santiago Bilinkis y el bailarín Maximiliano Guerra.