"Por respeto, por no conocer las historias que hay detrás, hay que tratar de no hablar de ciertos temas. Muchas veces me agredieron por querer generar un tema. Por ejemplo, dicen que estoy separada y no lo estoy. Normalizo la exposición que tengo porque muchas veces se dicen cosas que no son ciertas", señaló el martes en el dial de radio nacional con Moskita. Pero ayer, los rumores volvieron a estar a la orden del día.

El primero de ellos, es la mudanza de departamento en La Feliz, donde ella trabaja (ayer se confirmó que hasta fin de mes) en el elenco de la comedia que encabeza Carmen Barbieri. Para colmo de los colmos, la vedette se mudó al departamento que dejó Antonio Gasalla (actor que se bajó de la temporada de Mar del Plata por problemas de salud). Entonces, ahora es ella la nueva vecina del productor de las dos obras, Guillermo Marín. Recordemos que el año pasado Marín se separó de la bailarina Valeria Archimó y se mencionó que la tercera en discordia habría sido Sol Pérez.

La segunda versión está relacionada con otro affaire que habría tenido la modelo. Se trata de vico D’´Alessandro. El año pasado a los dos se los vio muy acaramelados en un boliche. y ayer trascendió que el galán de Separadas (El Trece) se habría hecho un hueco en las intensas grabaciones para visitar a Sol Pérez en Mar del Plata. Por ahora no hay pruebas de los dos rumores. La vedette se cuida de manera muy celosa para no tensar la cuerda. Sobre todo con quien hasta hace unas semanas soñaba armar una familia, Guido Mazzoni.