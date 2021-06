Sol Pérez: sexy con un jean que se usa sin ropa interior

En el verano, fue una de las tantas mujeres que se sumó a la tendencia microbikinis taparrabos luciéndolas en varios modelos como el animal print, por ejemplo.

JJLGTLIC65GLNKHDOBEWUEPNUI.jpg

Pero en esta ocasión, la actual concursante de MasterChef Argentina sorprendió a sus seguidores de Instagram con un jugado pantalón de jean, con aberturas en los costados decoradas por cadenas plateadas.

199194189_154973976684406_1398808047184926409_n.jpg

La ex chica del clima ya había utilizado el jean en un video, que tiene decorativas tiritas que sostienen el pantalón en diferentes partes del cuerpo, en un outfit total black con tintes rockeros y zapatillas. Ahora, al llevar la tendencia al denim, demuestra que no hay barreras a la hora de lucir modelos osados en los clásicos de todos los días.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sol Perez (@lasobrideperez)

Combinado con un top de manga larga ajustado y un make up sutil acompañado de una cola de caballo tirante completaron un look que reafirmó su audacia a la hora de vestirse

IC5PZURSFBGEBD6WTIUADUTSSM.jpg

La insólita frase de Sol Pérez que hizo que el jurado de MasterChef abandone el estudio

La final de Masterchef Celebrity está cada vez más cerca y Sol Pérez está dentro de los últimos 6 participantes del reality.

Justamente, “La chica del clima" el pasado jueves coordinó a sus compañeros, ya que los 6 participantes tuvieron que trabajar en equipo, preparando todos exactamente el mismo plato (un bife de chorizo con un crocante arriba).

H2N2UDHDERE6PECFHCLO2FXJOQ.jpg

Cuando Gastón Dalmau pasó al frente a presentar su plato, German Martitegui hizo algunas preguntas sobre la preparación y Sol salió en defensa de su creación. "Yo me encargué de la carne, que tiene una costra que no es una costra..., no es una costra dura, tiene que ser blanda", explicó la conductora.

Frente a lo insólito de su planteo los tres miembros del jurado optaron por, directamente, bajarse del atril y abandonar el estudio. "¡Vuelvan! Quise decir que tenía que ser como una pasta blanda", intentó explicar Sol.