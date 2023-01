Sorpresa en Gran Hermano 2022, Romina y Marcos salvaron a Ariel

Embed

Los ganadores del juego del líder semanal se juntaron en el SUM para definir a quién sacar de la placa de nominados "Yo veo a Agus que sale primero", opinó Romina, pero el Marcos le retrucó "eso es imposible de saber teniendo en cuenta lo que sucedió en galas de eliminación anteriores".

"Yo los quiero a los 4 y no es que no queremos a una persona. Tenemos que decidir a quién queremos salvar más. Yo trato de elegir, porque me da confianza y lo hago a mi manera, con el sentimiento y por lo que yo quiero. No tanto por el juego. Me gustaría salvarlo a él" explicó Marcos, haciendo referencia a su amigo Agustín.

"Yo también y creo que vos sabés que yo a ella (por Daniela). A Agus no lo quiero salvar, no sé si vos querés salvarla" le contestó Romina y le dio a entender que debían llegar a una acuerdo en un punto medio.

Minutos después, los dos ganadores del juego del líder semanal, sellaron su acuerdo y volvieron al living de la casa para comunicar su decisión.

"Con el primo saben que tenemos dos personas que queremos mucho, yo en lo personal tengo dos. Nos teníamos que poner de acuerdo y creo que de esta forma, más allá de que duela... va a seguir en placa Lucila, aunque la quiero un montón" fue le primer anuncio de anunció Romina.

Marcos tomó la palabra y expresó que Daniela permanecía en placa. "También, como dijo Romi, es muy difícil la decisión. Los queremos mucho a los cuatro y tenemos más afinidad con dos personas. Fue difícil ponerse de acuerdo. Vimos la placa y lo tomamos de esta manera. Dani sabe que la quiero muchísimo y que disfruto pasar tiempo con ella".

Finalmente, Romina anunció que decidieron sacar de la placa a Ariel, ante la sorpresa de todos, y del mismo parrillero que agradeció y manifestó que no se lo esperaba.