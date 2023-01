GLOBAL

1.- "Flowers"- Miley Cyrus

Embed

2.- "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Bizarrap, Shakira

Embed

3.- "Kill Bill" - SZA

Embed

4.- "Creepin'" - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

Embed

5.- "Unholy" - Sam Smith, Kim Petras

Embed

6.- "La bachata" - Manuel Turizo

Embed

7.- "As It Was" - Harry Styles

Embed

8.- "La jumpa" - Arcángel, Bad Bunny

Embed

9.- "I'm Good (Blue)" - David Guetta, Bebe Rexha

Embed

10.- "Anti-Hero" - Taylor Swift

Embed

ARGENTINA

1.- "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Bizarrap, Shakira

Embed

2.- "Ya no vuelvas (versión cuarteto)" - Luch Ra, La K'onga, Ke Personajes

Embed

3.- "Muñecas" - Tini, La Joaqui, Steve Aoki

Embed

4.- "La bachata" - Manuel Turizo

Embed

5.- "Punto G" - Quevedo

Embed

6.- "Marisola (remix)" - Cris Mj, Duki, Nicki Nicole, Standly, Stars Music Chile

Embed

7.- "Pa' la selección" - La T y La M

Embed

8.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap, Quevedo

Embed

9.- "Dos Besitos" - La Joaqui, Salastkbron, Gusty dj

Embed

10.- "Hey Mor" - Ozuna, Feid