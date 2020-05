"Stuck With U", el nuevo single solidario de Ariana Grande y Justin Bieber

Los populares cantantes Justin Bieber y Ariana Grande lanzaron este viernes un video casero para su nuevo single solidario, "Stuck With U", el cual combina imágenes de los vocalistas desde sus casas junto con clips enviados por los fanáticos y otros artistas. Kylie y Kendall Jenner, Jaden Smith y Chance The Rapper, entre otros, también se sumaron a la iniciativa que destinará todo el dinero recaudado a First Responders Children's Foundation.