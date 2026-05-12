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Después de nueve años, Jamiroquai vuelve a la Argentina

Después de nueve años, la banda liderada por Jay Kay confirmó un show en el Hipódromo de San Isidro. Habrá preventa, nuevo disco y clásicos noventosos.

Después de casi una década sin presentarse en la Argentina, Jamiroquai confirmó su regreso al país con un show previsto para el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, una noticia que despertó expectativa en las redes entre miles de fanáticos que esperaban volver a ver en vivo a la histórica banda británica liderada por Jay Kay.

El recital formará parte de una gira latinoamericana que incluirá presentaciones en Chile, Colombia, México y una participación en el festival Rock in Rio. En Buenos Aires, el grupo promete un recorrido por sus clásicos más conocidos y también adelantará canciones de su próximo álbum de estudio, el primero en casi diez años.

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La banda repasará clásicos y presentará nuevas canciones.

La banda repasará clásicos y presentará nuevas canciones.

La vuelta de Jamiroquai coincide además con un aniversario especial: en 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de “Virtual Insanity”, uno de los mayores éxitos de la banda y un videoclip emblemático de los años 90.

Embed - Jamiroquai - Virtual Insanity (Official Video)

La última vez que el grupo tocó en la Argentina fue en diciembre de 2017, también en un hipódromo, aunque en aquella ocasión el escenario elegido fue Palermo. Ese show estuvo atravesado por el funk, la electrónica y una fuerte apuesta visual, una marca característica de la banda desde sus comienzos.

En esta nueva visita, el público podrá volver a escuchar canciones como “Cosmic Girl”, “Little L” y “Love Foolosophy”, además del material inédito que Jay Kay prepara junto a su grupo.

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Entradas: fechas de venta y precios

Las entradas estarán disponibles a través de All Access. La preventa exclusiva para clientes Banco Patagonia VISA comenzará el 18 de mayo a las 10 de la mañana, con posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés y un 10% de descuento con tarjeta de débito.

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ADEMÁS: Primavera Sound anunció su regreso al país: cuándo será y quiénes tocarán

La venta general se habilitará el 19 de mayo, también desde las 10.00, y los valores de las entradas comienzan en $ 95.000 para el campo general y llegan hasta $320.000 para el sector PIT, sin contar el cargo por servicio.

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