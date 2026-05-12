Después de nueve años, Jamiroquai vuelve a la Argentina

La última vez que el grupo tocó en la Argentina fue en diciembre de 2017, también en un hipódromo, aunque en aquella ocasión el escenario elegido fue Palermo. Ese show estuvo atravesado por el funk, la electrónica y una fuerte apuesta visual, una marca característica de la banda desde sus comienzos.

En esta nueva visita, el público podrá volver a escuchar canciones como “Cosmic Girl”, “Little L” y “Love Foolosophy”, además del material inédito que Jay Kay prepara junto a su grupo.

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Entradas: fechas de venta y precios

Las entradas estarán disponibles a través de All Access. La preventa exclusiva para clientes Banco Patagonia VISA comenzará el 18 de mayo a las 10 de la mañana, con posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés y un 10% de descuento con tarjeta de débito.

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La venta general se habilitará el 19 de mayo, también desde las 10.00, y los valores de las entradas comienzan en $ 95.000 para el campo general y llegan hasta $320.000 para el sector PIT, sin contar el cargo por servicio.