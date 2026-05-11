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Primavera Sound anunció su regreso al país: cuándo será y quiénes tocarán

El festival internacional confirmó su edición 2026 en la Ciudad, el 28 y 29 de noviembre, y reunirá artistas internacionales y locales.

Después de casi tres años sin ediciones locales, Primavera Sound volverá a Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre, un concierto internacional que presentó un line up que combina artistas históricos de la escena global con referentes argentinos.

La programación estará encabezada por Gorillaz, The Strokes, Lily Allen y FKA twigs. También participarán Yung Lean, Courtney Barnett y la cantante irlandesa CMAT, en una edición que apunta nuevamente a reunir distintos estilos y generaciones musicales.

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The Strokes, Gorillaz y Lily Allen lideran el line up internacional.

The Strokes, Gorillaz y Lily Allen lideran el line up internacional.

Uno de los anuncios más comentados fue el regreso de The Strokes, que llegará con “Reality Awaits”, su primer disco en seis años. Gorillaz, por su parte, volverá a presentarse en el país tras sus participaciones en otros festivales internacionales de la marca Primavera Sound.

La escena local tendrá presencia destacada con artistas como Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Santi Motorizado y Juana Molina, junto a proyectos emergentes y bandas independientes.

Aunque todavía no fue confirmada oficialmente la sede, en redes sociales comenzó a circular la posibilidad de que el evento se realice en Tecnópolis.

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La venta de entradas comenzará esta semana con preventa exclusiva.

La venta de entradas comenzará esta semana con preventa exclusiva.

La organización informó que la preventa de entradas arrancará este martes 12 de mayo al mediodía para clientes BBVA. La venta general comenzará al día siguiente o una vez agotada la etapa inicial.

ADEMÁS: Titanes en el Ring vuelve a escena

Primavera Sound tuvo su primera edición argentina en 2022 en Costanera Sur, con presentaciones de Björk, Arctic Monkeys y Lorde, entre otros artistas. Aquella edición quedó marcada por la suspensión de la última fecha debido a una fuerte tormenta.

En 2023, el festival cambió de sede y apostó por una programación con mayor presencia local, aunque mantuvo artistas internacionales como Blur, The Cure y Pet Shop Boys.

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