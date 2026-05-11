Primavera Sound anunció su regreso al país: cuándo será y quiénes tocarán

La escena local tendrá presencia destacada con artistas como Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Santi Motorizado y Juana Molina, junto a proyectos emergentes y bandas independientes.

Aunque todavía no fue confirmada oficialmente la sede, en redes sociales comenzó a circular la posibilidad de que el evento se realice en Tecnópolis.

Primavera-Sound-Domingo-Tomas-Morrison-21 La venta de entradas comenzará esta semana con preventa exclusiva.

La organización informó que la preventa de entradas arrancará este martes 12 de mayo al mediodía para clientes BBVA. La venta general comenzará al día siguiente o una vez agotada la etapa inicial.

Primavera Sound tuvo su primera edición argentina en 2022 en Costanera Sur, con presentaciones de Björk, Arctic Monkeys y Lorde, entre otros artistas. Aquella edición quedó marcada por la suspensión de la última fecha debido a una fuerte tormenta.

En 2023, el festival cambió de sede y apostó por una programación con mayor presencia local, aunque mantuvo artistas internacionales como Blur, The Cure y Pet Shop Boys.