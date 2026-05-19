Julio Iglesias demandará a la vicepresidenta de España

El cantante avanzará con una querella ante el Tribunal Supremo luego de que la ministra española rechazara retractarse por sus dichos sobre una denuncia ya archivada.
El conflicto entre Julio Iglesias y Yolanda Díaz sumó un nuevo capítulo judicial partir de que el artista anunció que presentará una querella por injurias y calumnias ante el Tribunal Supremo de España contra la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz luego de que ella se negara a retractarse de declaraciones vinculadas a una denuncia por presuntos abusos sexuales que ya había sido archivada.
La decisión llegó después de un acto de conciliación realizado en Madrid, instancia previa obligatoria antes de avanzar con una querella penal. Según trascendió, no hubo acuerdo entre las partes porque Díaz sostuvo que sus declaraciones no afectaron el honor del cantante ni vulneraron su presunción de inocencia.
La polémica comenzó en enero, cuando se conoció una denuncia presentada por dos exempleadas de Iglesias. en la que lo acusaban de delitos relacionados con trata de personas, trabajo forzado, agresión sexual y vulneración de derechos laborales.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación al considerar que la Justicia española no tenía competencia para intervenir en el caso.
Tras la difusión de esa denuncia, Yolanda Díaz publicó un mensaje en la red social Bluesky y luego habló sobre el tema en una entrevista televisiva. Una de las frases que generó la reacción del cantante fue: “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias”.
Para la defensa del artista, esas declaraciones tuvieron un carácter “injurioso y calumnioso” y provocaron un daño a su imagen pública.
Al no haberse alcanzado una conciliación, el siguiente paso será la presentación formal de la querella ante el Tribunal Supremo, ya que Díaz cuenta con fueros por su cargo institucional.
En paralelo, la defensa de Iglesias también intenta acceder al expediente de la denuncia archivada para evaluar posibles acciones judiciales contra quienes realizaron las acusaciones iniciales.
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