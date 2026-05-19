Julio Iglesias demandará a la vicepresidenta de España

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación al considerar que la Justicia española no tenía competencia para intervenir en el caso.

699dc139b0025 El caso llegó al Tribunal Supremo por la condición de aforada de la funcionaria.

Tras la difusión de esa denuncia, Yolanda Díaz publicó un mensaje en la red social Bluesky y luego habló sobre el tema en una entrevista televisiva. Una de las frases que generó la reacción del cantante fue: “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias”.

Para la defensa del artista, esas declaraciones tuvieron un carácter “injurioso y calumnioso” y provocaron un daño a su imagen pública.

Al no haberse alcanzado una conciliación, el siguiente paso será la presentación formal de la querella ante el Tribunal Supremo, ya que Díaz cuenta con fueros por su cargo institucional.

En paralelo, la defensa de Iglesias también intenta acceder al expediente de la denuncia archivada para evaluar posibles acciones judiciales contra quienes realizaron las acusaciones iniciales.