Hart anunció su decisión en misma red del pajarito: “He tomado la decisión de renunciar a presentar los Oscar este año... Esto es porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos artistas talentosos e increíbles. Me disculpo sinceramente con la comunidad LGBTQ por mis palabras insensibles del pasado”.

“Lamento haber lastimado a la gente... Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi meta es unir a la gente y no dividirla. Mucho amor y agradecimiento a la Academia. Espero que nos encontremos de nuevo”, finalizó en un segundo mensaje.

La decisión del actor se dio en el marco de una fuerte polémica disparada en redes sociales y medios de comunicación estadounidenses por tuits que publicó entre 2009 y 2011, y que tan pronto como fue designado maestro de ceremonias para los Oscar que se entregarán el próximo 24 de febrero salieron nuevamente a la superficie. “¡Acabo de ver al gay más grande de la historia! Este tipo parecía Hulk Hogan con tacones. ¡No puedo mentir, me asustó!”, escribió en uno, en tanto que en otro aseguraba que impediría a su hijo jugar con casas de muñecas porque “eso es gay”.